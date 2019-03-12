Из-за обычной микроволновки в Челябинске эвакуировали людей из торгового центра

Обычная микроволновка чуть не стала причиной переполоха в крупном торговом комплексе: в печи не сработал таймер отключения и произошло пригорание пищи.

Сегодня, 12 марта, в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Уже через пять минут сотрудники МЧС прибыли на место. Однако еще до прибытия пожарной охраны из комплекса самостоятельно эвакуировалось 60 человек.

«Пожарные обнаружили небольшое задымление в одном из обувных магазинов, на втором этаже. По предварительным данным произошло пригорание пищи: во время использования микроволновой печи не сработал таймер отключения. Работники данного магазина обесточили электроприбор, тем самым предотвратив возгорание. В результате происшествия произошло незначительное задымление. Тем не менее, чётко сработала автоматическая пожарная сигнализация, системы дымоудаления, речевого оповещения и управления эвакуацией людей», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

По факту происшествия специалистами государственного пожарного надзора проводится проверка.