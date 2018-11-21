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Сегодня 10:51
Автор:
Виктор Загвоздин
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Из-за происшествия в Шереметьево два рейса в Челябинск прибыли с задержкой

В челябинском аэропорту задержали несколько рейсов в Москву из-за чрезвычайного происшествия, произошедшего на  взлетно-посадочной полосе столичного аэродрома. Дело в том, что в Шереметьево шасси самолета убило гражданина Армении, который был снят с рейса "Мадрид-Ереван" за устроенный дебош.

Также в аэропорту Москвы задержали рейс в Челябинск. Как сообщили  агентству «Уралпресс-информ» в пресс-службе челябинского аэропорта, два московских борта прибыли в столицу Южного Урала со значительной задержкой. Один рейс - "Москва-Челябинск" - прибыл с опозданием на три часа 20 минут, а второй опоздал на один час и пять минут. В настоящее время сообщение между Москвой и Челябинском восстановлено.

Автор:
Виктор Загвоздин
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Теги: 
задержка рейса
аэропорт Шереметьево
Челябинский аэропорт