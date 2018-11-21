Из-за происшествия в Шереметьево два рейса в Челябинск прибыли с задержкой

В челябинском аэропорту задержали несколько рейсов в Москву из-за чрезвычайного происшествия, произошедшего на взлетно-посадочной полосе столичного аэродрома. Дело в том, что в Шереметьево шасси самолета убило гражданина Армении, который был снят с рейса "Мадрид-Ереван" за устроенный дебош.

Также в аэропорту Москвы задержали рейс в Челябинск. Как сообщили агентству «Уралпресс-информ» в пресс-службе челябинского аэропорта, два московских борта прибыли в столицу Южного Урала со значительной задержкой. Один рейс - "Москва-Челябинск" - прибыл с опозданием на три часа 20 минут, а второй опоздал на один час и пять минут. В настоящее время сообщение между Москвой и Челябинском восстановлено.