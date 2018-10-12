Из-за снегопада на трассе Москва-Челябинск легковушка улетела в кювет

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о неблагоприятных погодных условиях для поездок. Из-за снегопада в ДТП в Саткинском районе пострадали три человека.

Сегодня, 12 октября, в восемь часов утра на 1677 километре федеральной трассы Москва-Челябинск на территории Саткинского района 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 в условиях снегопада не справился с управлением, выехал обочину и опрокинулся.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и женщины-пассажиры получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что пострадавшие ехали в гости из Челябинска в сторону Уфы.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой учитывать изменившиеся погодные условия, сменить летние колеса на зимние, соблюдать скоростной режим. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.