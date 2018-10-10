Казахстан отказался от поставок кур из Магнитогорска

Казахстан отказался от поставок мясной продукции пяти российских предприятий. В том числе от кур из Магнитогорска (Челябинская область).

По результатам мониторинговых исследований пищевой продукции вводятся временные ограничения в отношении ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», в образцах продукции которого выявлены кишечная палочка, палочковидные бактерии, сальмонелла, и ОАО «Токаревская птицефабрика» из-за повышенного содержания микроорганизмов в продукте. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Казахстана.

В связи с первичным выделением запрещенных и вредных веществ введен режим усиленного лабораторного контроля с отбором проб каждой партии товаров трех российских предприятий: АО «ПРОДО», ООО «Сибирско-Уральский Бройлер», ОАО «Царицыно».

Усиленный лабораторный контроль – эта временная мера первичного выявления несоответствий продукции с обязательным отбором проб каждой партии продукции по выявленному показателю. В случае повторного выявления несоответствий может вводиться временное ограничение на ввоз.