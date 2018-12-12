Казахстан временно ограничил ввоз в страну продукции челябинского предприятия

Комитет ветеринарного контроля и надзора Республики Казахстан в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза ввел временные ограничения на ввоз продукции российских предприятий на территорию своей страны. В список попало и челябинское предприятие.

Так осенью этого года в замороженном фарше для котлет челябинского предприятия «ФинИнвест», специализирующегося на мясных полуфабрикатах глубокой заморозки из курицы, обнаружены микробы, влияющие на здоровье человека. Ограничение будет действовать до того времени, пока на челябинском предприятии не устранят недостатки.

Кстати, в «черный» список попали еще несколько предприятий, изготавливающих мясные полуфабрикаты для казахстанских потребителей. Это фабрики из Московской, Саратовский, Липецкой областей и Ставропольского края. Во всех продуктах этих предприятий обнаружены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ведомство уже выслало предупреждение во все соответствующие организации о временном запрете на ввоз мясных деликатесов.