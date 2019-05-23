Казахстанец, насмерть задавивший известного спортсмена и семью криминального авторитета, предстанет перед судом

Прокуратура Челябинска направила в Каслинский городской суд уголовное дело в отношении 23-летнего гражданина Казахстана, по вине которого 29-го ноября прошлого года в ДТП погибли пять человек. Среди погибших были мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко, известный криминальный авторитет Степан Милованов и двое его сыновей.

Молодой человек обвиняется по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, вечером 29-го ноября казахстанец вел неисправный автопоезд (грузовой автомобиль VOLVO-420 и прицеп) общей массой 55,54 тонны. На 107-м километре автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу» на территории Каслинского района он проявил преступную неосторожность - не учел особенности и состояние транспортного средства (неисправность тягово-сцепного устройства прицепа, при которой запрещалось движение) и груза, масса которого превышала допустимую на 5,54 тонны.

В результате кронштейн крепления дышла отделился от рамы поворотной тележки прицепа – водитель потерял контроль за движением транспортного средства, и прицеп выехал на встречку, где около половины одиннадцатого вечера столкнулся с тремя автомобилями: ТАТА, «Ленд Ровером Дефендер» и грузовой «ГАЗелью».

Двое водителей (36-летний - ТАТы и 58-летний - внедорожника) и трое пассажиров (1962-го, 1987-го и 1997-го годов рождения) от полученных при столкновении с гигантом на колесах телесных повреждений скончались на месте. Мужчина за рулем «ГАЗели» отделался легкими травмами.

«Обвиняемый в ходе следствия вину не признал, причиненный ущерб не возместил. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.