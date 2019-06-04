Ко мне ломятся: Обкурившаяся челябинка сама вызвала себе полицию

Жительнице Челябинска, обкурившейся «синтетики», показалось, что к ней в квартиру ломятся незнакомцы. Испугавшись за свою жизнь, она позвонила в полицию.

На сигнал о помощи отреагировала ближайшая патрульно-постовая служба. Прибыв в квартиру дома по проспекту Комарова, они обнаружили хозяйку, находящуюся в наркотическом опьянении. Под кайфом ей привиделось, что к ней в квартиру кто-то пытается забраться. Женщина оказалась ранее судимой по «наркотической» статье. В ее доме стражи порядка обнаружили также синтетическое наркотическое вещество массой 0,13 граммов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Это уже не первый случай, когда наркоманы сами себе вызывают полицию. В ноябре 2018 года обкурившиеся челябинские студенты колледжа «Комитент» вызвали к себе стражей порядка. Тогда полицейские, оценив обстановку, поняли, что молодые люди находятся в состоянии наркотического опьянения, и вызвали оперативно-следственную группу. В присутствии понятых была осмотрена комната, были найдены следы употребления наркотиков, пакетик с анашой, изолента для закладок, весы и мини-лаборатория по выращиванию конопли. Ее молодой человек сам показал стражам порядка.

В декабре 2018 года обкурившийся озерчанин также вызвал полицию из-за шумных соседей. Прибывшие стражи порядка буйных жильцов не обнаружили, зато нашли в квартире у звонившего в дежурную часть грамотно оборудованную лабораторию по выращиванию конопли.

Полицейские напоминают челябинцам о том, что они могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефонам: 265-02-00, 266-14-14 или 02.