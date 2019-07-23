Коллектор «Могучей кучки» рассылал гнусные сообщения с непотребными фотографиями

За нарушение закона при взыскании просроченной задолженности коллекторское агентство наказано 200-тысячным штрафом за оскорбление родственников, друзей и знакомых должницы.

К судебным приставам обратилась жительница села Тюбук, которая жаловалась на действия коллекторского агентства «Могучая кучка» в интересах МФО «Лайм-займ». По ее словам, в социальной сети и мессенджере некий Сергей Александрович требует денег, угрожает, оскорбляет ее и друзей, пишет от ее имени в социальных сетях о болезнях половых органов родственников с приложением фотографий и просит при этом денег на лечение.

Выяснилось, что женщина брала кредит 10 тысяч в ООО «Лайм-займ», вовремя вернуть его не смогла, в связи с чем кредитор поручил ООО «Сибирь консалтинг групп» (СКГ) взыскать долг. Там заверили, что давления в социальных сетях он на должницу не оказывали.

«Однако судебными приставами было установлено, что страница пользователя «Великий Владимир-Святославович», с которой отправлялись оскорбительные тексты с приложением фотографий половых органов, была зарегистрирована с IP-адреса, принадлежащего именно ООО «СКГ». Зарегистрирован пользователь был 8 ноября 2018 года, а уже 9 ноября от него «летели» в адрес заемщицы, ее родственников и друзей циничные и гнусные сообщения», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Сибирь консалтинг групп», виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Организация признала вину, сообщив, что их сотрудник – автор оскорбительных сообщений, уволен, а для работы организацией разработана программа для направления согласованных текстовых сообщений исключительно по телефону, переписка в соцсетях запрещена.