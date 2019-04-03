Командир взвода, в котором погиб солдат из Магнитогорска, взят под стражу

По факту смерти солдата-срочника Станислава Куземы в Уссурийске возбуждено уголовное дело. Командир взвода взят под стражу

Военным следственным отделом возбужденно уголовное дело в отношении военнослужащего 305 артиллерийской бригады. Старший лейтенант, командовавший взводом, в котором произошло ЧП, взят под стражу. Об этом сообщает ussurmedia.ru.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 18-летний призывник из Магнитогорска Станислав Кузема погиб в воинской части 39255 в Уссурийске. Юношу нашли мертым в лесу 30 марта.

Военным следственным отделом была начата проверка причин гибели 18-летнего рядового. Уже известно, что на теле умершего обнаружены следы от побоев на спине и в районе солнечного сплетения.

Возбудуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 36— летний старший лейтенант взят под стражу.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование смерти призывника. Южноуральский омбудсман обратилась к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае Юрию Мельникову с просьбой взять также на личный контроль проведение доследственной проверки и возбуждение уголовного дела. Обращения также направлены военному прокурору ВВО и руководителю военного следственного управления ВВО СК РФ.