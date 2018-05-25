Компания из Челябинска ответит за «мужика с пистолетом». Реклама фирмы «Домашний мастер» оскорбила память героев Великой Отечественной войны.

Челябинское УФАС России признало ООО «Домашний мастер» виновным в совершении административного правонарушения и объявило официальное порицание в форме предупреждения.

В рекламе магазина «Все сам+» на телевидении и в общественном транспорте Челябинска содержались сведения о расположении данного магазина - «у мужика с пистолетом».

Установлено, что указанный магазин находится рядом с многоквартирным домом по улице Молодогвардейцев, на фасаде которого размещен барельеф знаменитой фотографии советского фоторепортера Макса Альперта «Комбат».

Данное металлическое объемное изображение было создано и размещено на 9-этажном доме к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне в память об ее участниках.

Кроме того, различные воплощения данной фотографии уже неоднократно использовались при проведении памятных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

На фотографии «Комбат», сделанной в 1942 году, изображен офицер, погибший через несколько секунд после того, как был сделан этот снимок. По версии, появившейся еще в советское время, на фото изображен младший политрук Алексей Ерёменко.

Таким образом, фотография «Комбат», как и созданное по ней барельефное изображение, являются символами Великой Отечественной войны.

Использование в рекламе коммерческой организации слова «мужик», одним из лексических значений которого является «грубый, невежественный, невоспитанный, неопрятный мужчина» в сочетании со сведениями «с пистолетом» является недопустимым в отношении исторических событий Великой Отечественной войны. Обратившийся с заявлением в Челябинское УФАС России гражданин указывает, что данная фраза «пошло и оскорбительно звучит в адрес памяти героя Великой Отечественной войны, политрука Еременко», - сообщает пресс-служба УФАС.

Челябинское УФАС России признало, что использование фразы «мужик с пистолетом» является эксплуатацией символа победы и приводит к его обесцениванию в глазах подрастающего поколения, принижает значимость известного исторического события и памятных лет, является некорректным и оскорбительным как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941-1945 годов.

Кроме того, специалистами кафедры журналистики ЮУрГУ также подтверждено, что данная реклама является некорректной по отношению к памятным событиям Великой Отечественной войны.