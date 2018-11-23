Контрафактные «спортивки» не пропустили на территорию Челябинской области

Оперативная мобильная группа Челябинской таможни задержала в районе пропускного пункта «Бугристое» под Троицком автомобиль, который следовал из Киргизии в Екатеринбург. Его путь лежал через территорию Южного Урала. При проверки автомобиля таможенники обнаружили кузове более сто штук спортивных брюк фирмы «Аdidas»

При первичном осмотре стало ясно, что товар, промаркированный товарным знаком известной спортивной фирмы, не является таковым. Спортивная одежда обладала признаками контрафактности. По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателю незаконным использованием товарного знака, составил более 500 тысяч рублей.

В настоящее время товар изъят и передан полиции. Возбуждено дело об административном преступлении по части 1 статтьи 180 УК РФ. Максимальная мера наказания предусматривает до двух лет лишения свободы. С начала этого года мобильными группами Челябинской таможни выявлено более 70 тысяч единиц контрафактных товаров. Сумма ущерба от незаконных действий составила более 150 миллионов рублей.