Коркинский детский сад заплатит за сломанный нос ребенка

В детском саду Коркино (Челябинская область) у ребенка расстегнулся сандалик, малышка наступила на ремешок, упала и разбила себе нос. Детский сад заплатит 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Прокуратура Коркино провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетней, принятому в ходе личного приема граждан прокурором Челябинской области. Установлено, что девочка в результате ненадлежащего присмотра получила травму во время нахождения в детском саду. Об этом сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», во время игры у ребенка расстегнулся сандаль, бежав, девочка наступила на ремешок сандалия, упала на впереди стоящий детский грузовой автомобиль и ударилась переносицей о кузов грузовика. Под конец смены у ребенка образовалась гематома в районе переносицы, а также в месте удара имелось рассечение кожных покровов. Медицинская помощь сотрудниками дошкольного учреждения ребенку не была оказана, родителям девочке о травме воспитатели рассказывать не стали. Им пришлось самим обращаться в больницу, где ребенку поставлен диагноз: перелом костей носа и закрытая черепно-мозговая травма.

Прокурор обратился в суд с иском к образовательной организации о возмещении морального вреда. С дошкольного учреждения взыскана сумма в размере 25 тысяч рублей.