Криминальный авторитет Рахман Абдуллаев отправлен в СИЗО

Криминальный авторитет Рахман Абдуллаев из Челябинска проведет в СИЗО два месяца. Он задержан по подозрению в вымогательстве за «крышевание» бизнеса.

Сегодня, 23 мая, суд Центрального района Челябинска вынес меру пресечения в отношении задержанного криминального авторитета Рахмана Абдуллаева.

Учитывая, что подозреваемый в момент задержания находился под административным надзором, при этом возложенных на него обязанностей и ограничений не выполнял, за что неоднократно привлекался к административной ответственности, следователь городского УМВД ходатайствовал перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство следователя.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 22 мая в Челябинске задержан криминальный авторитет Рахман Абдуллаев. Операцию проводили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ по Челябинской области.

Криминальный авторитет был задержан утром возле своего жилого дома в Ленинском районе Челябинска по подозрению в совершении вымогательства в отношении индивидуального предпринимателя за так называемое «теневое покровительство». За «крышу» Абдуллаев требовал у него 300 тысяч рублей.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство».

Напомним, в поле зрения правоохранительных органов и силовых структур Рахман Абдуллаев попадает уже не в первый раз.

В 2015 году Абдуллаев вместе с членами преступной группировки был арестован по подозрению в вымогательстве 900 тысяч рублей.

Вместе с ним были задержаны еще 10 человек. В их квартирах были проведены обыски, в ходе которых обнаружены револьверы, пистолеты, патроны, долговые расписки.

А сам факт вымогательства выявился в ходе расследования дела об убийстве авторитета Петра Панькова, которое произошло 26 ноября 2014 года.