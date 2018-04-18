Кровавая бойня на Кировке: три человека ранены

В Челябинске на Кировке произошла кровавая бойня. Три человека ранены, один из них в реанимации. Среди пострадавших – сотрудник охранного предприятия.

Массовая драка на пешеходной Кировке завязалась сегодня, 18-го апреля, в начале второго ночи. Сигнал тревоги с сообщением о раненых поступил на пульт частного охранного предприятия «Витязь». Оперативно прибыв на место преступления, бойцы обнаружили двоих раненых.

«Ночью на Кировке находилась компания из трех молодых людей. Находились ли они под действием алкогольных или наркотических средств, выяснят специалисты. Один из них был в крайне неадекватном состоянии. У него был нож. Мимо проходила другая компания. Они были трезвы. Произошел конфликт. Завязалась драка. Тот парень, который был вооружен ножом, одному человеку из второй компании порезал лицо, другого пырнул ножом в живот», - рассказала специалист по маркетингу и рекламе «Витязя» Анастасия Пильникова.

Сотрудники «Витязя» оказали первую медицинскою помощь пострадавшим и, вызвав скорую, бросились на поиски преступников. Нашли бойцы их достаточно быстро.

Нападавшие скрыться не пытались.

«При задержании один из преступников нанес колотое ранение старшему бойцу экипажа. Нож попал под бронежилет. Нападавший был задержан и передан для дальнейших разбирательств в отделение полиции», - добавила Анастасия Пильникова.

В результате нападения один из пострадавших находится в реанимации, второй - на амбулаторном лечении.

Сотрудник охранного предприятия также лечится амбулаторно.

«В ОМВД России по городу Челябинску данный факт зарегистрирован. По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщила врио начальника пресс-службы ОМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.