Текслеру на заметку. Кто разворовывает Челябинск: история в лицах

Челябинская область занимает пятое место в России по уровню выявления преступлений коррупционной направленности. В 2018 году силовиками выявлено 850 преступлений данной категории. Это на 13,5 процента больше, чем в 2017 году. Но, к сожалению, на высокопоставленных коррупционеров уголовные дела возбуждаются по большей части лишь тогда, когда они покидают высшие эшелоны власти, успевают вывести бизнес в офшоры и благополучно покинуть пределы нашей Родины.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» вспомнил самые крупные коррупционные дела последних лет.

Михаил Юревич

Самый яркий тому пример – бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который систематически получал взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (общий размер взяток - 3,4 миллиарда рублей). Затем экс-губернатору было предъявлено обвинение в подстрекательстве к клевете. Юревич подстрекал своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Сейчас Юревич скрывается от следствия. Решение о его заочном аресте было принято в мае 2017 года. Сначала он уехал в Израиль, теперь проживает в Лондоне.

Вадим Белоусов

Экс-партнера опального губернатора Челябинской области Михаила Юревича подозревают в получении взяток от дорожных подрядчиков в составе группы. Главное следственное управление Следственного комитета России считает, что Вадим Белоусов входил в группу, которая в период с 2011 по 2014 год получила от представителей крупного челябинского холдинга 3,2 миллиарда рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог, а также общее покровительство в ведении бизнеса. Взятки, установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве «как лично, так и через посредников». В 2011 году Вадим Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область, избравшись по спискам «Единой России». Сейчас в Госдуме он представляет Кировскую область от «Справедливой России».

Александр Уфимцев

Скрылся от следствия и бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, который обвиняется в мошенничестве. Сумма причиненного ущерба превышает 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствие считает, что в 2009 году Александр Уфимцев, занимая тогда пост заместителя главы Челябинска, вместе с соучастниками провернул аферу со строительством коттеджного поселка в природоохранной зоне Южного Урала вместо детского лагеря.

Помимо Уфимцева, это экс-директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» и бизнесмен Илья Пруцких, а также два бывших начальника управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев.

Уголовное дело в отношении экс-главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, который, возглавляя район, подписал разрешения на строительство коттеджей в охраняемой зоне, было выделено в отдельное производство

Константин Цыбко

Не успел «уплыть» за границу от правоохранительных органов экс-сенатор Константин Цыбко, которого 3 августа 2017 года Озерский городской суд признал виновным в получении взятки на сумму в 21 миллион и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

Николай Сандаков

Не сумел скрыться от следствия и экс-вице губернатор Николай Сандаков. 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал его виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. Уголовные дела были заведены еще тогда, когда он был у власти и имел вполне влиятельные связи в силовых структурах региона. Эти преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Николай Сандаков до 15 января отбывал наказание в исправительной колонии №1. Для обеспечения личной безопасности осужденный был переведен в колонию №6.

Юрий Серебренников

Бывший министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Центральный районный суд Челябинска 28-го марта 2016-го года признал его виновным по пункту «в» части пятой и трем эпизодам по части шестой статьи 290 УК РФ. Юрия Серебренникова лишили звания «Почетный работник физкультуры РФ». Он уже отсидел свой срок и вышел на свободу.

Яна Комиссарова

Заместитель министра культуры Челябинской области Яна Комиссарова заработала уголовный срок за хищение в особо крупном размере. Следствие установило, что министерство культуры заключило госконтракт с ООО «Династия», которое возглавлял Евгений Агеев, на поставку ярмарочных павильонов для проведения фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в декабре 2015 года. Общая сумма контракта – 1,5 миллиона рублей. Экспертиза показала, что поставленные домики не соответствуют требованиям, указанным в контракте. Часть средств была обналичена через номинальные коммерческие организации и передана обвиняемой. Комиссаровой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом 200 тысяч рублей.

Юрий Чанов

Руководитель аппарата гордумы Челябинска Юрий Чанов попался на мошенничестве. В 2017-м году директор МАУ «Новый Художественный театр» Виталий Богверадзе обратился к Чанову с просьбой согласовать план пятого международного фестиваля «CHELoBEK ТЕАТРА» и сметы расходов на его проведение, предусматривающей субсидию из городского бюджета в размере четырех миллионов рублей. Богверадзе просил Чанова включить этот фестиваль в план первоочередных мероприятий в Челябинске на 2017-й год, ошибочно думая, что эти действия входят в служебные полномочия обвиняемого. Тот директора НХТ относительно своих полномочий обманул и потребовал у Богверадзе денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей (десять процентов от суммы субсидии), взамен пообещав тому, что челябинская городская дума выделит театру нужную сумму. На деле выполнять взятые на себя обязательства Чанов не собирался. Он отделался условным сроком и штрафом в 20 тысяч рублей.

Что касается Богверадзе, то первого октября 2018 года в отношении него также вынесен приговор. Он обвинялся в совершении одиннадцати преступлений, в том числе в растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями.

Сергей Давыдов

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление служебными полномочиями».

Изначально в отношении Сергея Давыдова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было вообще переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности». Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний. Но пятого марта Советский районный суд Челябинска неожиданного удовлетворяет ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова, По решению суда уголовное дело прекращено. Обвиняемому назначен судебный штраф в размере 40 000 рублей. Прокурор области Лопин с этим не согласился и направил в Челябинский областной суд апелляцию.

Стоит отметить, что дело по ЧКТС – только одна ниточка злоупотреблений экс-мэра. Вроде бы и в ГУВД области какое-то дело возбуждали по земельным махинациям, по транспорту, Горзеленстрою. Как обстоят дела с расследованием этих дел, никому неизвестно.

Антон Бахаев

19 июля 2018 года. Силовики задерживают первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Руслана Гаттарова, руководителя объединенной дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Антона Бахаева. В поле из зрения он попадает в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при организации российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в ноябре 2017 года с участием президентов двух государств. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Признательные показания Бахаев дал. По решению суда до 19 апреля он будет находиться под домашним арестом.

Еще один фигурант уголовного дела - руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова. Она была задержана 20 июля 2018 года. В настоящий момент Алейникова находится под подпиской о невыезде.

Третьего фигуранта «дела Бахаева» - директора производственно-рекламной группы «Элефант», депутата Центрального районного совета Челябинска Михаила Смирнова - задержали 24 января 2019 года. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Изначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но затем она была изменена на домашний арест.

Борис Дубровский

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского антимонопольная служба возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте губернатор ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор. Ведомством были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост».

УФАС обращала внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства еще с 2011 года, когда регионом руководил Михаил Юревич. Тогда дорожные контракты получало ЗАО «Южуралавтобан» (нарушения легли в основу уголовного дела). В 2014 году губернатором стал Борис Дубровский, ситуация в этой сфере не изменилась. По мнению антимонопольной службы, региональные власти, чтобы избавить от конкурентов нужную компанию, намеренно укрупняли лоты на аукционах и незаконно отклоняли заявки потенциальных конкурентов. При этом ряд контрактов был заключен, несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа. В ближайшее время материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Список имен челябинских чиновников-коррупционеров можно продолжать бесконечно. Бывший водитель и подельник экс-губернатора Михаила Юревича, совладелец строительной компании «Гринфлайт» Александр Москалюк, проходивший фигурантом по громкому «медицинскому» уголовному делу, спокойно скрылся за границей как только его отпустили из СИЗО (сначала ему изменили меру пресечения на домашний арест по состоянию здоровья, а затем – на подписку о невыезде). В настоящий момент он находится в федеральном розыске и, по некоторым данным, живет в Израиле. На его долю в Гринфлайте наложен арест.

Отбывают наказание глава Кунашкского района Вадим Закиров, глава Копейска Вячеслав Истомин, бывший министр социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев.

Под следствием находятся главы Чебаркуля Сергей Ковригин, экс-глава Миасса Геннадий Васьков, экс-глава администрации Миасса Станислав Третьяков, глава администрации Ленинского района Магнитогорска Иван Крылов, глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, бывший глава Алишевского сельского поселения Раиль Габитов, глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова, а также чиновники более мелкого уровня и депутаты.

Почему в Челябинске так легко дают и берут взятки? Почему наши суды так лояльны и снисходительны к коррупционерам? Почему у нас простого челябинца могут посадить лет так на пять за кражу бутылки водки, а против того же экс-сити менеджера Сергея Давыдова, обвиняемого в хищении 340 миллионов фемида принимает решение прекратить уголовное дело? Почему десятки чиновников-коррупционеров остаются на свободе? Почему за руку у нас ловят мелких взяточников, а «крупная рыба», такая, как бывший губернатор Михаил Юревич, «уплывает» в Лондон? Вопросы скорее риторические, хотя очевидно, что вывод напрашивается сам собой: чем больше своруешь, тем меньше дадут. Вот такой парадокс. Лекарством от коррупции может стать сталинский лесоповал или полная конфискация семейного имущества коррупционера.