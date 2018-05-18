«Кукушка» из Троицка, забывшая о троих сыновьях, полгода проведет за решеткой

В Челябинской области мировой суд Троицка приговорил 41-летнюю мать троих детей к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неуплату алиментов. Долг матери составляет 580 тысяч рублей.

У женщины два сына и дочь. Старшие уже выросли, достигли совершеннолетия. Младшему мальчику - 14 лет, он воспитывается в детском доме. Ни старшим детям, ни младшему сыну мать не уделяла внимания, не заботилась о них. Родительских прав она была лишена, в ноябре 2013-го года суд вынес приказ о взыскании с матери-кукушки алиментов на всех детей в размере 1/3 от дохода. Но женщина не приняла данный факт как руководство к действию, мер к трудоустройству не предпринимала, продолжая вести привычный для нее образ жизни.

В ноябре 2016 года она была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов по ч.1 ст. 5.351 КоАП РФ, суд назначил ей полгода исправительных работ. Однако на путь исправления плохая мать не встала, в связи с чем в мае 2017 года она была осуждена уже по уголовной статье – по ч. 1 ст. 157 УК РФ. А через два месяца - в июле 2017 года - последовал второй приговор по этой же статье, поскольку за все время с момента привлечения к административной ответственности она не направила своему ребенку ни копейки. По совокупности наказания женщине назначили исправительные работы сроком один год.

Но и этот приговор не достиг цели, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области. В результате дознаватель Троицкого отдела судебных приставов возбудил в отношении нерадивой матери уже третье уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину, ходатайствовала о вынесении приговора без судебного разбирательства.