Курганцев, нападавших на челябинских курьеров по доставке пиццы, отправили на нары

Приехали на заработки: двое жителей Кургана отправлены в колонию за нападения на курьеров служб доставки еды из Челябинска.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении жителей Кургана, обвиняемых по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Обвиняемые приехали в Челябинск на заработки. Одни из них был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств и освободился из мест лишения свободы в апреле 2018 года.

«Обвиняемые в ночное время оформляли заказы на доставку пиццы и роллов. Они поясняли операторам, что необходима будет сдача с пяти тысяч рублей, не намереваясь оплачивать заказы. Курьеры организаций прибывали на адреса, на улице их встречали соучастники, где один из них брызгал в лицо курьерам из перцового баллончика, а второй применяя физическую силу похищал имущество, после чего они скрывались с места преступления», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сумма похищенного составила порядка 17 тысяч рублей.

В судебном заседании осужденные вину признали полностью. Ущерб, причиненный преступлениями, потерпевшим возместили в полном объеме.

Судом им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима соответственно.