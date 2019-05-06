Квартирный аферист из Копейска хотел выйти на свободу по УДО

Мошенник из Копейска (Челябинская область) Игорь Бабенко, замешанный в квартирных аферах на 28 миллионов рублей, рассчитывал выйти на свободу. Суд решил, что пусть еще посидит.

Игорь Бабенко, осужденный за мошенничество подал апелляционную жалобу на решение Копейского городского суда (Челябинская область) и попросил его освободить.

Копейский городской суд приговорил его в июле 2015 года к 7 годам 11 месяцам лишения свободы за совершение мошенничества в особо крупном размере.

«Установлено, что Бабенко в период с декабря 2008 по апрель 2011 года, на территории Челябинска, действуя совместно с супругой, размещал в печатных изданиях города объявления о предоставлении денежных средств под залог имущества. Обратившимся с целью заключения сделки займа гражданам Бабенко предоставлял для подписи договор продажи недвижимого имущества, либо договор дарения. Потерпевших убеждал в формальности заключенных договоров, поясняя, что имущество будет возвращено после выплаты займа», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Договоры Игорь Бабенко регистрировал в Росреестре, в дальнейшем под надуманными предлогами отказывался от возврата займа и обращался в суд с заявлением о выселении потерпевших без предоставления иного жилого помещения.

Используя данную схему, Бабенко было похищено имущество на сумму свыше 28 миллионов рублей, 30 потерпевших лишились прав на жилое помещение и земельные участки.

В судебном заседании в апелляционной инстанции прокурор просил жалобу оставить без удовлетворения, поскольку из представленных материалов не усматривается, что осуждённый исправился.

Челябинским областным судом решение оставлено без изменения.