Легковушка «на лопатках»: в Челябинске под Меридианом произошла жуткая авария
В Челябинске сегодня, первого апреля, под Меридианом произошла жуткая авария. Фотографии легковушки, лежащей «на лопатках» вдоль трамвайных путей, агентству «Урал-пресс-информ» прислал автомобилист, проезжавший мимо.
Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны. Информации о пострадавших еще тоже нет. По словам очевидца, такое ощущение, что машина улетела с моста.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, спасатели, скорая.