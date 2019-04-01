Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 11:33
Автор:
Евгения Александрова
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Легковушка «на лопатках»: в Челябинске под Меридианом произошла жуткая авария

В Челябинске сегодня, первого апреля, под Меридианом произошла жуткая авария. Фотографии легковушки, лежащей «на лопатках» вдоль трамвайных путей, агентству «Урал-пресс-информ» прислал автомобилист, проезжавший мимо.

Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны. Информации о пострадавших еще тоже нет. По словам очевидца, такое ощущение, что машина улетела с моста.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, спасатели, скорая.

Автор:
Евгения Александрова
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ГИБДД
ДТП
скорая помощь
ГУ МЧС по Челябинской области