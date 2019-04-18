Ликвидирован пожар в пристрое к бизнес-центру «Аврора» в Челябинске

Пожар в двухэтажном пристрое к бизнес-центру «Аврора» в Челябинске локализован через час с небольшим после сообщения о возгорании.

Напомним, сообщение о возгорании на улице Дзержинского в бизнес-центре «Аврора» поступило в 16 часов 33 минуты 18 апреля. С момента сообщения о пожаре на объекте с массовым пребыванием людей, ситуацию на личный контроль взял врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. На место прибыл его заместитель - министр общественной безопасности Олег Климов и руководители регионального МЧС.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС области, из здания были эвакуированы 80 человек, из которых 45 человек - персонал. На месте пожара был развёрнут штаб пожаротушения. Звенья газодымозащитной службы проверяли бизнес-центр с первого по девятый этажи на наличие оставшихся в нём людей. В итоге никто больше не был обнаружен.

Всего в тушении были задействованы 97 человек и 29 единиц техники. В 17 часов 44 минуты локализован пожар на площади 310 квадратных метров. О ликвидации горения объявлено в 18 часов. Проводятся проливка и разборка конструкций.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным возгорание произошло на втором этаже, в офисных помещениях двухэтажного пристроя бизнес-центра. Причина пожара устанавливается.