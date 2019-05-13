Любителям застолья на детских площадках пригрозили штрафами и арестами

Полицейские Челябинска объявили «охоту» на любителей застолья на детских площадках и в общественных местах. Нарушителей «алкогольного» режима ждут солидные штрафы.

В связи с улучшениями погодных условий и наступлением теплого времени года челябинцы все чаще проводят время на улице и в общественных местах. Многие совмещают отдых с употреблением алкогольной продукции.

«За употребление алкогольной продукции или появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьями 20.20 и 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Максимальные санкции данных статей предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от 1 500 до 5 000 рублей или административного ареста на 15 суток», - сообщила юрисконсульт правового отдела управления МВД России по городу Челябинску Ирина Григорьева.

С начала текущего года на территории города Челябинска сотрудниками полиции выявлено 6 241 правонарушение в области охраны общественного порядка в сфере антиалкогольного законодательства, из них 4 702 правонарушения, связанные с потреблением алкогольной продукции в общественных местах и 1 539 правонарушений, связанных с появлением в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.