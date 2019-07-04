Магнитогорцам предлагали «решить» вопрос с кредиторами за деньги

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить мошенников, которые предлагали горожанам «решить» вопросы с долгами по кредитам. Аферистам жители города сталеваров отдали за такие услуги порядка 13 миллионов рублей.

В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 13 миллионов рублей у граждан под видом оказания финансовых услуг. Двое местных жителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как выяснили следователи, два магнитогорца открыли офис, используя при этом логотип и вывеску несуществующий компании. Они предлагали горожанам услуги погашения кредитов за 30% от суммы имеющегося долга. К мошенникам обращались жители города, которым стали угрожать коллекторы.

«Не намереваясь исполнять перед гражданами принятые на себя обязательства и погашать выплаты по кредитам, сделав несколько взносов для создания видимости исполнения обязательств, соучастники завладели денежными средствами 12 человек», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, в ведомстве существует отдел по регулированию деятельности коллекторских агентств и рассмотрению обращений граждан с жалобами на деятельность коллекторов. Южноуральцы, которые задолжали по кредитам могут за помощью обратиться к ним.

«Настоятельно рекомендуем заемщикам, попавшим в тяжелое финансовое положение и не выплатившим вовремя займ микрофинансовой организации, не рассчитывать на помощь различных юридических фирм в случае противоправных действий взыскателей. Минимум, чем это может усугубить положение должников, – упущенное время и выросший долг, максимум – потраченные немалые средства за услуги так называемых «раздолжителей» и нерешенные проблемы», - рассказала ведущий специалист-эксперт управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Ирина Кузнецова.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, мошенники не только предлагали решить вопрос с долгами по кредитам.

«Используя название несуществующей организации, они похитили денежные средства 68 граждан, обещая вкладчикам возможность получения через непродолжительный период времени необоснованно высокий процент по вкладам (до 55%)», - сообщила Наталья Мамаева.

Магнитогорцы отдали мошенникам еще порядка 12 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска.