Магнитогорец устроил дебош в аэропорту Челябинска

Ругался матом и мешал экипажу: буйного жителя Магнитогорска (Челябинская область) не пустили на борт самолета.

В Линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к самолету, который готовится к вылету в Пхукет, требуется наряд полиции.

«Прибыв на место, полицейские выяснили, что житель города Магнитогорска при посадке вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа. Командир воздушного судна принял решение об отказе ему в перелете. Мужчина снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Челябинска», - сообщила специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.