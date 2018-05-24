Магнитогорский бизнесмен убегал, но его догнали

Бизнесмен, убитый сегодня, 24-го мая, ранним утром в Магнитогорске (Челябинская область), - руководитель ООО «Трансбетонгрупп» Дмитрий Лебедев.

Как сообщает официальное сообщество группы охранных предприятий «Право роста» ВКонтакте, нападение произошло по адресу: Ленина, 82.

«Три похитителя в масках напали, когда он садился в машину. Он вырвался и побежал домой, но они в тамбуре догнали. Пытались надеть на него наручники, но не смогли. Лебедев сорвал маску с одного и, похоже, узнал его. После этого они его убили. 37 ударов ножом, - пишет «Право роста».

ГБР «Право роста» первой прибыла на место происшествия по вызову тревожной кнопки, сотрудники охранного предприятия вызвали полицию и приняли активное участие в поимке убийц, однако пока задержать их не удалось. Правоохранительные органы изъяли у сотрудников «Право роста» видеорегистраторы для проведения расследования.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили по данному факту уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков.