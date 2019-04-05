Магнитогорский журналист в коме после дорожного инцидента

Обозреватель «Магнитогорского металла» (Челябинская область) Михаил Скуридин пострадал во время инцидента на перекрестке. Сейчас он находится в реанимации в искусственной коме, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Конфликт произошёл в воскресенье 31 марта ориентировочно с 12.35 до 12.45 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 1 по улице Ворошилова.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл» супруга Михаила Наталья Скуридина рассталась с мужем буквально на десять минут - пошла на стоянку за машиной. Вернувшись, она увидела уже лежащим на асфальте. Со ссылкой на свидетелей случившегося Наталья предполагает: между Михаилом, переходившим дорогу по «зебре», и водителем серебристого автомобиля «Киа Спортейдж» завязалась словесная перепалка: один не пропустил другого. В итоге водитель внедорожника сильно ударил Михаила по голове, а затем с места происшествия скрылся.

Сейчас Михаил находится в реанимации в искусственной коме, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. У Михаила двое детей.

Если вы располагаете какой-либо информацией или у вас есть видеозапись произошедшего просим предоставить эту информацию в отдел полиции «Орджоникидзевский» по адресу: улица Советская, 160/1 или сообщить по телефону 34-17-72. Также можете обратиться в дежурную часть УМВД России по Магнитогорску по адресу: Строителей, 11 или сообщить по телефону 23-58-02.