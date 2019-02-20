«Мальчик по вызову» из Троицка стал жертвой мошенников

Жители Челябинской области продолжают попадаться на удочку мошенников. На этот раз в их «сетях» оказался «мальчик по вызову» из Троицка.

В полицию Троицка обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Молодой человек рассказал, что хотел стать жрецом любви и оказывать интимные услуги девушкам. Но «мальчика по вызову» ловко «развели» на деньги.

«Молодой человек в сети Интернет нашел легкий способ зарабатывания денег, путем оказания интимных услуг девушкам. Однако, для получения адресов клиенток ему необходимо было внести предоплату. Мужчина долго сомневался, стоит ли переводить свои денежные средства на указанный ему номер счета. Но желание легко заработать оказалось сильнее. Как в дальнейшем оказалось, оно и привело мужчину в «лапы мошенников», - сообщила помощник прокурора Троицка Наталья Манаева.

Горе-ловелас перевел мошенникам 990 рублей.

Сотрудниками полиции Троицка возбуждено дело об административном правонарушении. Несмотря на принятые меры до настоящего времени установить мошенников не удалось.