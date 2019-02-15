Мать, до смерти напоившая грудничка водкой, получила условный срок

Прокурор добился уголовного наказания для Светланы Миловановой из Красноармейского района (Челябинская область), которая вместо молока поила шестимесячного сына водкой. Малыш умер от токсического отека головного мозга.

В январе 2018 года уголовное дело в отношении Светланы Миловановой было прекращено постановлением Красноармейского районного суда Челябинской области. Фемида посчитала, что раз женщина после смерти малыша помирилась с супругом, который проходил по делу потерпевшим, то наказания она может избежать.

Прокуратура Челябинской области не согласилась с этим. По кассационному представлению заместителя прокурора региона это постановление было отменено и дело передано на новое рассмотрение.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», водкой вместо молока поила шестимесячного сына жительница села Русская Теча. 11 мая 2017 года малыш проснулся около трех часов ночи и стал плакать. Не сумев его успокоить, Светлана Милованова налила в ложку водки и напоила ребенка. Грудничок уснул. Но через четыре часа он снова проснулся и вновь начал плакать. Милованова опять напоила его водкой. И вновь алкоголь подействовал на ребенка усыпляюще. В результате малыш умер от токсического отека головного мозга.

В его организме врачи обнаружили почти 34 миллилитра чистого этилового спирта. В крови младенца обнаружен этиловый спирт в токсических концентрациях 7,7% промилле, что вызвало расстройство жизненно важных функций организма. Отец погибшего ребенка в момент его смерти находился на заработках. Кстати, у женщины есть еще двое детей от другого отца - дочь 2008 года рождения и сын 2014 года рождения.

«Судом обвиняемая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности и статье 156 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ей назначено наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы условно», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Решение суда не вступило в законную силу.