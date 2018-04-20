Мать-кукушка из Коркино «заработала» пять суток ареста и третье уголовное дело

В Челябинской области 33-летняя жительница Коркино «заработала» пять суток ареста и третье уголовное дело за неуплату алиментов по статье 157 УК РФ. Ее долг перед дочкой составляет около 700 тысяч рублей.

Исполнительное производство по взысканию с Татьяны Ч. алиментов в пользу бывшего супруга на содержание дочери ведется в Коркинском отделе судебных приставов с 2010-го года.

В 2014 и 2015 годах в связи со злостным уклонением от выплаты алиментов молодая женщина была судима, по последнему уголовному делу ей назначили пять месяцев исправительных работ. Должника работать отказалась – общественно полезный труд ей заменила колония-поселение.

Принятые меры никакого эффекта не возымели. В ноябре 2017 года судебные приставы привлекли жительницу Коркино к административной ответственности по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей 30 часов исправительных работ, из них она отработала только четыре. Дальше она то болела, то находилась в командировке, то была в гостях - прийти в Коркинский ОСП ей все время что-то мешало.

В итоге горожанку все-таки нашли (с помощью участкового) и принудительно доставили в отдел судебных приставов, где в отношении нее было возбуждено уже третье уголовное дело за неуплату алиментов. Параллельно приставы составили протокол за уклонение от исполнения обязательных работ по части четвертой статьи 20.25 КоАП РФ.

Суд рассмотрел протокол в тот же день и назначил матери-кукушке пять суток административного ареста. Интересно, что женщина не смогла назвать судье год рождения своей дочери.

После отбытия административного наказания жительница Коркино ответит перед законом по статье 157 УК РФ: уголовное дело уже передано в суд. Нерадивой матери грозит до года лишения свободы.