Математике школьников Снежинска учила педагог с поддельным дипломом

В Снежинске (Челябинская область) будут судить бывшего педагога математики за использование поддельного диплома. Четыре года она преподавала детям, не имея специального образования. Какие знания получили школьники? Остается только догадываться

Прокуратура Снежинска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье «Использование заведомо подложного документа».

«Установлено, что женщина, не имея высшего профессионального образования, с целью трудоустройства на должность преподавателя образовательного учреждения, представила незаконно приобретенный диплом об окончании Уральского государственного университета имени Горького. На основании представленных документов с 2014 года назначена в общеобразовательную школу на должность учителя математики, которую занимала до ноября 2018 года», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Согласно информации ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина» в книге выдачи дипломов математико-механического факультета значится диплом с другими реквизитами и на имя другого студента.

Уголовное дело направлено в суд.