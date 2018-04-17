МЧС: на Белом хуторе Челябинска был не пожар, а пал прошлогодней травы

Пожар, вчера, 16-го апреля, вечером сильно напугавший жителей челябинского загородного квартала Белый хутор, оказался контролируемым палом сухой растительности. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

По сведениям УК «ЮУ КЖСИ», внутренние сети электро- и водоснабжения Белого хутора не пострадали.

Хуторяне тем временем были сильно напуганы. Сегодня утром они написали в своей официальной группе ВКонтакте о том, что эта ночь стала проверкой для всех: жителей, коммунальных служб и пожарной охраны.

Пользователи сообщества писали также о скачках напряжения на напорной станции ЮжУралВодоканала, из-за которых, по их мнению, отключались насосы, в самом Белом хуторе и ближайших микрорайонах пропадала вода, часть подъездов оставалась без света.

Очевидцы сообщали, что пожарные объезжали территорию квартала, принимая решение по способам тушения, а жители отгоняли автомобили подальше от травы.

В группе писали также, что, предотвращая распространение огня, пожарные копали траншеи.

«Поздней ночью энергетикам удается восстановить электроснабжение в Сосновском районе. Водонапорная станция снова в рабочем режиме. Постепенно вода возвращается в Белый хутор и близлежащие микрорайоны. По сведениям МЧС, пожар локализован», - написали хуторяне в официальном сообществе квартала, подводя итоги своего ночного кошмара.

Фото из группы «Белый хутор» ВКонтакте