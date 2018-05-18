МЧС: пожар потушен, угроза домам жителей «Звездного» ликвидирована

Угроза жилым домам в микрорайоне «Звездный» Челябинска, повторно возникшая сегодня утром, 18-го мая, ликвидирована. До этого огнеборцы тушили пожар в данной местности буквально нынешней ночью.

«Микрорайон отстояли достаточно быстро», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Он рассказал, что пожарные выехали на повторное тушение пожара в районе половины одиннадцатого утра. Сначала, как и полагается, был локализован очаг возгорания, около полудня последствия пожара были полностью ликвидированы. На месте работали пять автоцистерн. Опашку территории произвели представители муниципалитета.

По словам Михаила Юрина, жители микрорайона с лейками и лопатами активно помогали бороться со стихией.

Что же стало причиной возгорания? Скорее всего, это снова злополучный человеческий фактор, а именно – неосторожное обращение с огнем.

«Очень близко к жилым домам (это метров сто-двести), в лесном массиве, дымилось костровище, рядом лежали сгоревшие диванные подушки. В десяти метрах установлен мангал. Буквально вчера там, по словам самих жителей «Звездного», отдыхала компания, - сообщил Михаил Юрин. – Люди говорят, что на этом месте «гуляют» постоянно, причем на широкую ногу».

Утверждать со стопроцентной уверенностью, что именно здесь стоит искать причину чрезвычайного происшествия, нельзя, как нельзя и исключить такую вероятность.

Обезопасив «Звездный», пожарные отправились тушить находящееся неподалеку от микрорайона садовое товарищество «Надежда». Садоводы сообщили, что огонь угрожает их домикам.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили два очага возгорания, один из них находился за железной дорогой. Оба очага в настоящее время потушены. Угроза жилищам дачников не подтвердилась, горело в нескольких сотнях метрах до домиков, однако пламя быстро распространялось.

Михаил Юрин рассказал, что сознательные садоводы, как и самые неравнодушные жители «Звездного», также помогали профессионалам оперативно справиться со стихией. Брали в руки лопаты, лейки с водой и тушили пламя.