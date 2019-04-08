МЧС: территорию будущего конгресс-холла в Челябинске потушили максимально быстро

Строительную площадку на территории будущего объекта саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске потушили максимально быстро. О ликвидации открытого горения на стройплощадке вблизи реки Миасс было объявлено уже спустя 20 минут после прибытия огнеборцев на место происшествия.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, пожарные справились со своими задачами на «отлично». На месте работали четыре автоцистерны и одна автолестница.

По уточненным данным, на территории будущего конгресс-холла у реки Миасс загорелся утеплитель. Причины произошедшего устанавливаются.

Как подчеркнул пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, «данный объект при подготовке к саммитам рассматривается как резервный, никакого влияния этот инцидент на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС не окажет».