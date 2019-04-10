Медиков Златоуста обвиняют в гибели двухлетней девочки

Главврача и двух медиков Златоуста (Челябинская область) будут судить за гибель малышки. Уголовное дело передано в суд.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача и двух медработников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская больница № 2 города Златоуст» Челябинской области.

«Установлено, что утром восьмого июля 2017 года в указанное лечебное учреждение поступила в тяжелом состоянии на госпитализацию двухлетняя девочка с заболеванием дыхательной системы. Врач-педиатр и врач-реаниматолог больницы, должным образом не исполнив свои профессиональные обязанности, поставили пациентке неверный диагноз и не оказали необходимую медицинскую помощь, в результате чего наступило ухудшение ее состояния, а в 16 часов 45 минут того же дня констатирована смерть потерпевшей», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В отношении медиков возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Кроме того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, одной из причин наступления указанных тяжких последствий стало применение неисправного аппарата искусственной вентиляции легких и использование для проведения данной процедуры технического кислорода, запрещенного к употреблению в медицинских целях.

В отношении главного врача возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Златоустовский городской суд.