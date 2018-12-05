Мелкие взяточники в Челябинской области сидят, а крупная «рыба» уплывает в Лондон

В 2018 году в карманах коррупционеров Челябинской области осело больше 18 миллионов рублей. Средняя сумма взятки в Челябинской области составляет 200 тысяч рублей. Но что характерно, самые крупные коррупционеры успевают вывести свои счета в офшоры и скрыться за границей.

О громких и резонансных делах коррупционной направленности шла речь сегодня, пятого декабря, на пресс-конференции с участием силовиков.

По данным на 30 ноября, в 2018 году силовиками выявлено 850 преступлений коррупционной направленности. Это на 13,5 процента больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, на 45 процентов больше выявлено преступлений, касающихся превышения должностных полномочий, в два раза чаще в Челябинской области стали брать взятки. Рост составил 100 процентов. На 257% выросло количество противоправных деяний, подпадающих под статью «Посредничество в получении взятки».

«Возбуждено 682 уголовных дела. Это существенный рост по сравнению с прошлым годом. В 2017 году их было 608. 165 дел направлено в суды, большая часть из них – это дела, касающиеся получения взяток», - рассказал руководитель второго отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Челябинской области Игорь Пашнин.

В регионе существенно усилена работа, направленная на повышение эффективности антикоррупционной деятельности, выявление, пресечение коррупционных преступлений.

«Очень важна профилактика. В ходе прокурорских проверок в 2018 году выявлено было 2500 нарушений, которые относятся именно к коррупционным нарушениям. Составлено 506 протоколов, 80 заявлений направлено в суды. Прокурорами внесено 720 предписаний, 650 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 72 юридических лица привлечены к административной ответственности. Объявлено 112 предостережений о недопустимости нарушения закона. По результатам проверок 30 материалов направлены в следственные органы о возбуждении уголовных дел», - сказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Александр Ермолаев.

По уровню выявления преступлений коррупционной направленности Челябинская область занимает пятое место в России. Но, к сожалению, на высокопоставленных коррупционеров уголовные дела возбуждаются по большей части лишь тогда, когда они покидают высшие эшелоны власти, успевают вывести бизнес в офшоры и благополучно покинуть пределы нашей Родины.

Самый яркий тому пример – бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который систематически получал взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (общий размер взяток - 3,4 миллиарда рублей). Сейчас скрывается от следствия. Решение о его заочном аресте было принято в мае 2017 года. Сначала он уехал в Израиль, потом лечился в онкогематологической клинике Лондона.

Завтра, пятого декабря, на пленарном заседании Госдумы депутаты могут лишить депутатской неприкосновенности бывшего бизнес-партнера Юревича Вадима Белоусова. Тогда следователи смогут провести в отношении него следственные действия по уголовному делу о взятках дорожных подрядчиков опальному экс-губернатору. Остается вопрос, а он еще находится в стране или уже покинул ее пределы?

Скрылся от следствия и бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, который обвиняется в мошенничестве. Сумма причиненного ущерба превышает 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствие считает, что в 2009 году Александр Уфимцев, занимая тогда пост заместителя главы Челябинска, вместе с соучастниками провернул аферу со строительством коттеджного поселка в природоохранной зоне Южного Урала вместо детского лагеря. По данным правоохранительных органов, Уфимцев в настоящее время может находиться в Турции.

Список челябинских коррупционеров, скрывающихся за границей, можно продолжать долго – их фамилии все на слуху.

Но не все так печально в регионе. Не успел «уплыть» за границу экс-сенатор Константин Цыбко, которого 3 августа 2017 года Озерский городской суд признал виновным в получении взятки на сумму в 21 миллион и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Не сумел скрыться от следствия и экс-вице губернатор Николай Сандаков. 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал его виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. На обоих коррупционеров уголовные дела были заведены еще тогда, когда они были у власти и имели вполне влиятельные связи в силовых структурах региона. Эти преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.