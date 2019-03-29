Мешал бизнесу: в Кизильском районе будут судить главу

В суд направлено уголовное дело по обвинению главы Кизильского района Александра Селезнева, который не давал бизнесмену разводить рыбу.

Прокурором Кизильского района Челябинской области в суд направлено уголовное дело по обвинению главы администрации района Александра Селезнева в преступлении, предусмотренном статьей «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой района по заявлению индивидуального предпринимателя, обратившего в управление генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе в единый день приема предпринимателей.

«Материалами расследования установлено, что в начале 2017 года индивидуальному предпринимателю, занимающемуся деятельностью по осуществлению пастбищной аквакультуры, на основании договора был предоставлен в пользование рыбоводный участок – водохранилище на территории Кизильского муниципального района», - сообщили в прокуратуре региона.

Реализовать намеченные планы предпринимателю не удалось из-за неправомерного вмешательства в его деятельность главы администрации района, по решению которого был осуществлен спуск воды из водоема путем открытия донного шлюза.