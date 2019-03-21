Миасец, зарубивший собутыльника топором, пытался покончить с собой, когда увидел полицию

Хронический алкоголик из Миасса (Челябинская область) во время застолья зарубил своего приятеля топором. Несколько дней он скрывался от оперативников, но они вышли на ее след. При задержании мужчина попытался покончить жизнь самоубийством.

Кровавая драма разыгралась в поселке Динамо. Обвиняемый в день трагедии был в гостях у потерпевшего, где они в компании двух девушек распивали спиртные напитки. Когда дамы ушли, между мужчинами произошла ссора. Гость схватился за нож и стал наносить удары по груди хозяина квартиры. Но кухонная утварь оказалась не прочной и сломалась. Тогда обвиняемый взял топор и стал орудовать им. Он практически разрубил потерпевшему голову и тело. Точное количество нанесенных ударов пока неизвестно. Это предстоит выяснить экспертам.

Потерпевший скончался на месте. Гость спокойно закрыл квартиру и скрылся с места преступления. Тело погибшего обнаружила на следующий день его мама.

19 марта оперативники полиции Магнитогорска задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 31-летний местный житель, хронический алкоголик.

«Когда полицейские пытались попасть в дом к подозреваемому, он предпринял попытку покончить с собой. Он перерезал себе вены на руках и на шее. Порезы оказались не глубокими. Мужчине была оказана медицинская помощь, он был задержан», - сообщил старший следователь следственного отдела по городу Миассу следственного управления СКР по Челябинской области Иван Яскульский.

Мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд заключил злоумышленника под стражу. Свою вину в совершенном преступлении житель Миасса полностью признал.