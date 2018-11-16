Микрокредитная организация из Челябинска наказана за богохульство

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе законным постановление Челябинского УФАС России о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей на ООО МКК «Уралсервис» за рекламу с использованием религиозного христианского символа.

Реклама с молитвой «Отче наш» распространялась в начале 2017 года в офисах микрофинансовой организации «Удобные деньги».

В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.

Рекламодателем является компания ООО МКК «Уралсервис», которая осуществляет деятельность по выдаче займов на основании заключенного с ООО «Удобные деньги-5» агентского договора

«Антимонопольная служба признала, что использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. Данную позицию ведомства разделили 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших», - сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Кроме того, Челябинским УФАС России было запрошено мнение Челябинской епархии Русской Православной Церкви о распространении данной рекламы, которая посчитала недопустимым использование в рекламе микрофинансовых организаций религиозных символов и текстов молитвословий. В полученном ответе указано, что «данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями.

По результатам рассмотрения дела было признано нарушившим рекламное законодательство. Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. Предписание исполнено. В конце 2017 года в отношении ООО МКК «Уралсервис» было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей.