Мина времен Великой Отечественной обнаружена на берегу Малой Сатки

В Челябинской области вчера, десятого мая, на берегу реки Малая Сатка была обнаружена противопехотная мина времен Великой Отечественной войны. При ее обезвреживании, которое началось около трех часов дня, дежурило отделение саткинской 49-й ПСЧ.

Мину 85 мм обнаружила бригада ДЭП-105 (дорожно-эксплуатационное предприятие) в лесном массиве, в трехстах метрах от 1687-го километра трассы М-5, неподалеку от моста через Малую Сатку. На место сразу были созваны все экстренные службы.

Первыми район исследовали сотрудники отдела МВД России по Саткинскому району. Их служебная собака не среагировала на взрывчатое вещество. Группа разминирования ОМОН «Булат» (Златоуст) подтвердила, что находка не представляет опасности.

"Бои не затронули уральскую территорию, поэтому специалисты предполагают, что мины использовали для вскрытия рек ото льда", - рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в ФГКУ "1 ОФПС по Челябинской области".

Фото ФГКУ "1 ОФПС по Челябинской области"