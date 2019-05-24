Минэкологии требует устранить в Полетаево источник сброса канализационных вод

Минэкологии Челябинской области потребовало устранить источник сброса канализационных вод в поселке Полетаево, где зафиксировано несколько случаев нарушения природоохранного законодательства.

В сентябре прошлого года в министерство экологии региона поступило обращение от жителя Сосновского района по факту сброса жидких бытовых отходов в поселке Полетаево. Специалисты отдела регионального государственного экологического надзора провели рейдовый осмотр указанной территории. В результате в районе улицы Полетаевская, за детским садом, была обнаружена канализационная насосная станция с подведенным электричеством. Жидкие бытовые отходы сбрасывались из выходящей из-под земли трубы на землю и стекали по траншее вдоль улицы. Земельный участок в месте сброса не был разграничен. Факт очистки сточных вод при осмотре установлен не был.

В ходе предварительной проверки информация по сложившейся ситуации была запрошена у администрации Полетаевского сельского поселения. Было установлено, что балансодержатель канализационных сетей Полетаевского сельского поселения отсутствует. В настоящее время ведется работа по постановке сетей на бесхозяйный учет. Гарантирующей организацией, предоставляющей услуги водоотведения на территории поселения, является ООО «ДОМ-СЕРВИС», но информация о передаче насосной станции на баланс организации отсутствует.

«Произошедший слив канализационных стоков на почву поселка содержит существенную угрозу окружающей среде. Минэкологии через суд потребовало у администрации Сосновского муниципального района и администрации сельского поселения устранить нарушения природоохранного законодательства и принять меры по прекращению сброса сточных вод в поселке Полетаево. Первое заседание состоялось 13 мая и было перенесено на третье июня для уточнения информации по иску», - сообщила исполняющая обязанности заместителя министра экологии Челябинской области-начальника управления Лидия Рахимова.

Вчера, 23-го мая, в СМИ появилась информация об ассенизаторских машинах, которые сливают канализационные воды не в очистные сооружения, а в траншею, которая проходит через весь поселок. В связи с этой ситуацией минэкологии при взаимодействии с правоохранительными органами будет решать вопрос о возбуждении административного производства, сообщает пресс-служба министерства.