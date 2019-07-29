Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора

Молодая девушка, получившая травмы различной степени тяжести в ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора Челябинской области, прооперирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние еще двоих пострадавших оценивается как средней тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 28 июля, в 14 часов 10 минут на 18-м километре автодороги Байрамгулово – Новоандреевское. По данным полиции, автомобиль Lexus, которым управлял мужчина 1961 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста», за рулем которой был 21-летний мужчина. Фото с места ДТП практически сразу появилось в соцсетях и южноуральцы узнали в водителе Лексуса бывшего первого вице-губернатора, а ныне руководителя агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести три человека, находившиеся в отечественном автомобиле. Наиболее серьезно пострадала девушка, она получила травму головного мозга.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой помощи (больницу №3) Челябинска. Ее прооперировали. «В настоящий момент девушка находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние стабильное», - уточнили в минздраве.

Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма. На сегодня он получает необходимое лечение в медучреждении.

Третий пострадавший был госпитализирован в районную больницу Аргаяша. После осмотра врачей он отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении и будет проходить лечение по месту жительства.

В соцсетях появилась информация, что в момент совершения ДТП бывший вице-губернатор был в состоянии алкогольного опьянения. Однако, результаты медицинского освидетельствования, проведенного сразу после аварии, опровергают эту информацию. В его крови не было обнаружено алкоголя. ГИБДД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.