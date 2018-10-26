Мог быть и суп с плесенью: прокуратура нашла нарушения санитарных норм в детском саду

Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в детском саду № 472. Шеф-повар и кладовщик привлечены к ответственности.

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина прокуратура Курчатовского района провела выездную проверку соблюдения санитарных правил и нормативов в детском садике №472 города Челябинска.

Напомним, о том, что в детском саду №472 детей кормят супом с плесенью, в еде попадается бумага, а на десерт малышам дают зеленые бананы, пожаловалась две воспитательницы. Они сообщили о недовесе мясных котлет, неспелых фруктах и посторонних предметах в пище для малышей. По словам педагогов повара зачастую забывают посолить пищу, а у детей воруют котлеты.

Заведующая детского садика Галина Чуличкова данную информацию категорически отрицала.

Однако прокуратура доказала обратное. Сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что на пищеблоке дошкольного учреждения не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Так, в эмалированных ведрах хранилась очищенная и натертая морковь, очищенный лук, нарезанные яблоки, предназначенные для приготовления еды детям на следующий день. Хотя по нормам эти продукты могут храниться только в холодной воде не более двух часов.

«Также в пищеблоке использовался не промаркированные ножи. Кроме того, в общеобразовательной организации на пищеблоке выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря. Вместе с тем, уборочный инвентарь хранился вместе с овощами в помещении, предназначенном для хранения овощей, что не допустимо», - отметила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении шеф-повара и кладовщика вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Добавим, проверку детского сада также проводит контрольно-ревизионное управление и комитет образования. Об ее итогах будут проинформированы родители.