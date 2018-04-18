Молодая жительница Коркино скончалась в больнице

В Коркино (Челябинская область) следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти в реанимационном отделении городской больницы №1 30-летней Татьяны Бакировой.

Татьяна, у которой остался маленький сын, скончалась 30-го марта. Накануне в реанимацию первой городской ее доставила скорая. Буквально за пару дней до этого горожанка обращалась за медицинской помощью во вторую больницу Коркино, где ей выписали лекарство, от которого девушке, предположительно, и стало плохо, так как у нее имелись противопоказания по здоровью. Скорая доставила Татьяну в реанимацию 29-го марта, где утром следующего дня она умерла.

Врачи сказали: пациентка покончила с собой. Для родных и близких озвученная медиками мысль – цинична и абсурдна. По их мнению, как раз действия врача, выписавшего пациентке препарат от тахикардии, - под большим вопросом.

В следственном отделе по городу Коркино СУ СКР по Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» отметили, что в настоящее время по факту гибели пациентки еще проводится проверка. Следователи опрашивают медиков и родственников Татьяны Бакировой, исследуют изъятую медицинскую документацию (близкие горожанки говорят, что после ее смерти карточка сначала терялась, потом нашлась, но – странное дело - без страниц, которые заполняла врач второй горбольницы на последнем приеме).

Следствие подчеркивает: главное сейчас - дождаться результатов экспертизы, которую проводит Коркинское межрайонное отделение ГБУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Отчет судмедэксперта будет готов не ранее конца апреля.

В Магнитогорске в настоящее время тоже проводится доследственная проверка по факту смерти пациентки в одном из лечебных учреждений города.

С заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников местной больницы в следственные органы обратилась ее дочь.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков.