Мошенница с деньгами дольщиков из Челябинска отправилась в колонию. Общий ущерб, причиненный Лидией Черняковой потерпевшим, составил более 15 миллионов рублей.

Судом Курчатовского района Челябинска установлено, что в 2007 году Лидия Чернякова учредила фирму «Строительно-хозяйственный комплекс «Родничок», основным видом деятельности которой являлось строительство жилых и нежилых зданий.

«В нарушение Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» Чернякова начала заключать с потерпевшими договоры о приобретении ими квартир в доме по улице Островского в Челябинске, на строительство которого не было получено соответствующих разрешений. Возведение здания планировалось на месте ветхо-аварийных домов, которые не подлежали сносу. Жильцы в них проживают и по настоящее время», - сообщили в пресс-службе суда Курчатовского района Челябинска.

В строительство дома потерпевшие вложили денежные средства – от 180 тысяч до 2 миллионов рублей. Но квартиры так и не получили, а оказались «обманутыми дольщиками».

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 15 миллионов рублей. Чернякова добровольно возместила ущерб двум потерпевшим в размере 100 и 50 тысяч рублей. А после признания фирмы банкротом конкурсным управляющим именно за счет средств ООО СХК «Родничок» 15 потерпевшим возмещен ущерб в полном объеме. Двоим же потерпевшим ущерб в размере 550 тысяч рублей не возмещен до настоящего времени по причине ареста на имущество ООО СХК «Родничок».

В судебном заседании подсудимая категорически не признавала вину, пояснила, что между ней и потерпевшими существуют только гражданско-правовые отношения, а квартиры она не смогла предоставить по причине банкротства фирмы.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В итоге суд назначил мошеннице наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимая взята под стражу в зале суда. До вынесения приговора она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.