Мужчины из исправительной колонии Челябинска соскучились по парфюму

Мобильные телефоны, сим-карты, зарядные устройства флешки и духи: заключенные мужской колонии Челябинска «заказали» себе посылку с «воли».

Сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Челябинской области пресечена попытка доставки запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, в легковом автомобиле, который въезжал на режимную территорию для прохождения ремонтного обслуживания, во время досмотра была обнаружена партия запрещенных предметов. В этой колонии отбывают наказание рецидивисты и осужденные за тяжкие преступления – это изнасилования, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных информированных источников, водитель легкового автомобиля приехал в автосервис, который расположен на территории исправительного учреждения для ремонта машины. Кто заказал ему «посылку» сейчас выясняют сотрудники. При досмотре авто служебная собака заподозрила неладное. И чуткий нос ее не повел. В ходе досмотра салона под подшивкой бардачка сотрудники ГУФСИН обнаружили восемь мобильных телефонов, семь зарядных устройств, две пары наушников, четыре сим-карты, а также две карты памяти. Были найдены в машине также духи. Правда этикетки с них были сорваны, так что, какие ароматы предпочитают сейчас осужденные так и осталось их тайной.

Водителю автомобиля грозит административное наказание.