На автодороге Верхнеуральск-Южноуральск разбилась бесправная автоледи

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) 20-летняя, сев за руль без прав, на огромной скорости вылетела с трассы. Гонщица погибла на месте.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 22 мая на 12 километре автодороги Верхнеуральск – Южноуральск.

«20-летняя девушка, управляя автомобилем БМВ 320, не имея водительского удостоверения, не выбрала безопасную скорость движения при повороте налево не справилась с управлением совершила съезд с дороги в правую обочину, по ходу движения, с последующим опрокидыванием», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии девушка скончалась на месте происшествия.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что погибшая совместно проживала с хозяином автомобиля. Пока молодой человек находился на работе, она решила покататься с подругой.

Подруга также 20-летняя девушка получила не большие травмы, от госпитализации отказалась.