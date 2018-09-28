На челябинку, оскорбившую полицейского на митинге против пенсионной реформы, завели уголовное дело

Следственный отдел Центрального района города Челябинска возбудил уголовное дело в отношении 59-летней челябинки, оскорбившей полицейского на митинге против пенсионного реформы. Ей грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы.

Уголовное дело возбуждено по статье 319 «Оскорбление представителя власти», рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском штабе оппозиционера Навального. Женщине предоставили адвоката. Пенсионерка на митинге против пенсионной реформы оскорбила участкового уполномоченного отдела полиции «Калининский».

«Ольгу Степанову обвиняют в том, что она якобы оскорбила сотрудника полиции, когда тот задерживал протестующих. За такое правонарушение активистку могут приговорить к штрафу или исправительным работам. 9 сентября ее очень жёстко задержали и запихнули в автозак. Там ей стало плохо, но правоохранители отказались вызывать скорую помощь. Ольга страдает от тяжёлых заболеваний, и она шокирована случившимся», - сообщили в штабе Навального.

В следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области ситуацию пообещали прокомментировать позднее.

9 сентября жители Челябинска вышли на Кировку на несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Они намеревались устроить шествие по пешеходной зоне города. Администрация Челябинска не согласовала проведение этого мероприятия. Несанкционированная акция была жестко пресечена. За нарушение общественного порядка задержано 13 человек.