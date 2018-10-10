На челябинские прилавки магазинов не пустили украинский сыр
Благодаря умелой работе челябинских таможенников, около тонны украинского сыра не попало на прилавки южноуральских магазинов. Санкционный товар был обнаружен на одном из продуктовых складов Челябинска.
378 головок украинского сыра готовились к реализации на челябинском рынке. Однако в отношении Украины на ввоз ряда продуктов действует российское продуктовое эмбарго, в том числе и на украинский сыр. Вся «санкционка» была изъята и уничтожена в полном объеме. С начала года сотрудниками Челябинской таможни выявлено и уничтожено более трех тонн санкционной продукции.
Кстати, на сегодняшний день сотрудники челябинской таможни информирует о том, что рабтает «горячая линия» по вопросам санкционных товаров. Любой житель Южного Урала может позвонить по номеру +7 950 72 52 851 и сообщить о местах реализации или хранения «санкционки» на территории Челябинской области, а также с помощью мессенджера Viber направить соответствующие фотографии.
Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе областной таможни, представленная информация будет проверена установленным порядком, и в случае подтверждения сведений – организованы проверочные мероприятия и, как правило, организовано уничтожение запрещенного товара.