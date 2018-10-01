На челябинском кладбище погиб молодой мужчина

В ДТП на Митрофановском кладбище Челябинска погиб молодой мужчина 1983 года рождения, пассажир автомобиля ВАЗ-2105. Авария произошла около четырех часов дня в субботу, 29 сентября.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 38-летний водитель «пятерки» врезался в металлический забор. О произошедшем сотрудникам полиции рассказал второй пассажир отечественного авто, находившийся в момент аварии на заднем сиденье. Он работает охранником на кладбище. Мужчина сообщил, что в машине по территории кладбища они ехали втроем. Александр (погибший пассажир) дернул руль, в результате чего «пятерка» совершила наезд на препятствие.

От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте происшествия. Второй пассажир побежал вызывать скорую. Вместе с водителем они помогали прибывшим медикам доставать тело погибшего пассажира из автомобиля.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.