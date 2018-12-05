На челябинском пограничном посту развернули шкуру убитой коровы

На этой неделе бдительные сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области не разрешили проехать на территорию региона мужчине со шкурой убитой коровы.

Сотрудники ведомства и южноуральские пограничники пресекли ввоз на территорию Челябинской области невыделанной шкуры крупного рогатого скота весом в 30 килограммов. На этот груз у владельцев не было никаких соотвествующих документов. Жители Казахстана везли ее в Троицк для последующей продажи. Отсутствие ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №3 создало проблемы для жителей села Подгородка Костанайской области.

По соответствующему закону Евразийского экономического союза шкура коровы без документов считается потенциально опасной. Никто не знает, из какого района был осуществлен ее завоз. Поэтому перевозить шкуру на территорию Российской Федерации запрещено. Водителю выдано предписание на возврат грузов. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки водитель привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.

Под контролем сотрудников южноуральского ведомтсва автомобиль с опасной продукцией развернули на пункте пропуска «Бугристое» в обратную сторону.