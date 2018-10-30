На цинковом заводе в Челябинске изловили лесного зверя

Челябинские спасатели сегодня ночью, 30 октября, ловили на цинковом заводе лесного зверя.

Сотрудники завода рассказали, что, разгружая в ночное время вагон, среди мешков увидели енота. Откуда шустрый зверек взялся в вагоне, неизвестно. Работники испугались, что лесной житель может быть опасен для них и обратились в поисково-спасательную службу региона. На место выехал ее мобильный отряд.

Как сообщает пресс-служба ПСС Челябинской области, спасатели быстро справились с задачей. Они поймали непрошеного гостя и выпустили его на волю в присутствии представителя Росохраннадзора, который определил, что это енотовидная собака.